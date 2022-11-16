MONTICELLO – Monticello High School has released the first quarter honor roll.
Freshman Honor Roll
Lauren Albrecht, Shane Carr, Margo Cassel, Hudson Clark, Ethan Courchaine, Hank Dunn, Eliana Ely, Addison Fitton, Jadelynn Graham, Julia Gyorr, Tristan Henke, Carter Johnson, Kylan Kincaid, Lydia McFalls, Carter Montgomery, Nicholas Morgan, Westin OLinc, Aidan Parrish, Heyden Romano, Sunni Ross, Connor Sheppard, Makenna Teschke, Skyler Thomas, Sage Valentine, Shelby Valentine, Alex Yandell, and Brailey Yohnka.
Freshman High Honor Roll
Marissa Aikman, Lane Alexander, Ellisa Andrew, Sophia Austin, Joseph Bailey, Brady Ball, Liam Bartlett, Andrew Beals, Isabella Beery, Andrew Bledsoe, Madison Bonds, Conlan Broyles, Mylin Bruhn, Nolan Buehnerkemper, Pyper Burton, Jamie Clodfelter, Cayden Crandell, Thurman Culpepper, Tyler Fairchild, Addison Finet, William Fred, Amara Fulton, Gabrielle George, Olivia Gerdes, Alaina Gillespie, Danni Golden, Lauren Good, Keagan Greenarch, Ella Harper, Cole Hasty, Adam Herman, Maia High, Katherine Hillard, Grace Johnson, Matthew Kappes, Molly Kinder, Grayce Lilly, Simone Martinez, Kaylin Matthews, Ruby McHale, Ayson McIntosh, Madelyn Melton, Christian Mikulich, Luke Mumm, Tahjae Nickerson, Wyatt Norman, Mason Pyatt, Jacob Robinson, Rachel Ross, Thaddeus Rudolph, Leland Schauber, William Shafer, Adison Sheppard, Chloe Silver, Maximus Sinkosky, Luke Smith, Shelby Smith, Emerson Snook, Reece Spainhour, Grayson Steiling, Ashley Stiverson, Cassidee Stoffel, Lydia Stranberg, Gavlyn Valentine, William Vaughan, Sadie Walsh, Bailee Wierman, Koyie Williams, and Ava Wilson.
Sophomore Honor Roll
Eric Arnold, Ava Bodine, Samuel Burse, Cordell Chupp, Timothy Compton, Ashlyn Dannaman, Mara Dorjahn, Isaiah Ducker, Anabella Dunlap, Jordan Elmore, Hannah Evans, Lynette Fenelon, Leo Goebel, Gatsby Grant, Jackson Helms, Lauren Kraus, Taylor McClary, Jakob McFarland, Camden McIntosh, Kaylin Murphy, Allison Nebelsick, Kinsley Neighbors, Rylan Phillips, Evan Prahl, Nina Printy, Caleb Ratts, Kross Reynolds, Hunter Romano, Eleanor Shelmadine, Lillian Spainhour, Colton Vance, Annika Wright, and Ike Young
Sophomore High Honor Roll
Megan Allen, Xander Anawaty, Violet Bailey, Cody Ball, Brenna Bartlow, Brody Billedo, Tyler Blythe, Elle Bodznick, Lillian Bradley, Russell Brown, Lillian Camacho, Charlotte Conatser, Elijah Craft, Danielle Dasher, Ana de Morais Benedetti, River Derby, Haiden Edwards, Aliyah Ellison, Elizabeth Evans, Carter Foran, Cole Freeman, Dallas Glauner, Pearl Glaze, Jackson Heck, Mason High, Avery Hoffmeister, Eli Hook, Lilka Kay, Leah Killion, Aidan Kirk, Mae Knittle, Connor Kuntz, Carter Lamb, Lucille Leatherwood, Ayden LeGrande, Olivia Lubbers, Maggie McCabe, Christopher McPheeters, Emma Melton, Brianna Miller, Sylvia Miller, Quan Nguyen, Olivia Nichols, Addison Oberheim, Tyler Olsen, Jacob Perry, Macy Printy, Maddux Quick, Kelly Rooney, Summer Schauber, Avery Schweitzer, Audrey Shore, Taylor Simnick, Daniel St. John, Alice Swanson, Catherine Swartz, Matthew Swartz, Braxton Tharp, Liliana Tirey, Hannah Tish, Will Trimble, Emily VonBehren, Evan Wassom, Tatum Wichus, Jackson Wills, Brian Wiltgen, Caleb Wood, Makayla Wood, Kali Wright, Grant Young, Kennadi Zindars, and Vanya Zuniga.
Junior Honor Roll
Charlotte Ball, Alexis Clarkson, Gianni Cox, Elizabeth Dye, Treyden Fox, Cole Harper, Charles Johnson, Hayden Klink, Christina Miller, Marrissa Miller, Alexander Mortland, Jack Motsegood, Caden Murphy, Jose Ocadiz, Sandy Rawdin, Gavin Ridings, Harrison Scheuermann, Jerremy Sebens, Chloe Shapland, Colin Sheppard, Chloe Smith, Makayla Smithpeters, Levi Stephens, Juliana Stranberg, Luke Teschke, Josephine Walker, Ryan Wallen, and Tavey Young.
Junior High Honor Roll
Addisyn Barclay, Matthew Barnick, Dylan Brown, Emma Cherry, Kylie Cherry, Raiden Colbert, Allison Crabtree, Callie Darsham, Charlie Dill, Taylor Dyer, Alaric Fulton, Mei Gao, Isaac Gardner, Kelton German, Wyatt Glynn, Rylan Good, Sylvia Harvey, Megan Heistand, Evan Henrard, Emma Hillard, Kayden Hogan, Tynley Jackson, Luke Kappes, Alexis Knerr, Jacob Long, Avery Mackey, Kevin Mikulich, Vidhi Patel, Reese Patton, Reagan Pyatt, Samuel Ramey, Leah Renne, Jonathan Repta, Caleb Roberts, Brayden Robson, Louisa Rudolph, Ryder Schwoerer, Quentin Shore, Joshua Simnick, Tristan Slade, Jobi Smith, Cole Sowinski, Brandi Summers, Jack Tanner, Lynnsey Trybom, Wyatt Vaughan, Jack Weidner, Marley Wells, Trey Welter, Jeremiah Wenke, Kayden Wilhelm, Kiley Williams, and Richard Wilson.
Senior Honor Roll
Preston Bettinger, Caleb Bradbury, Tylor Bundy, Garrett Clark, Benjamin Cribbs, Riley Jones, Aidan Kay, Alexander Murphy, Kyle Peake, Harrison Raney, and Caden Waller.
Senior High Honor Roll
Cameron Allender, Graeme Barnell, Addison Bartlow, Sophia Beery, Parker Bledsoe, Nathan Boss, Olivia Brandon, Jonathan Brown, Amber Bruce, Mabry Bruhn, Jack Buckalew, Lydia Burger, Zoe Burris , Wade Carroll, Alaney Chipman, McKenzie Chrestman, Logan Chupp, Aaron Compton, Julian Copeland, Logan Courchaine, Amanda Dasher, Lauren Dunnett, Arland Dye, Torey Dyer, Jacob Elston, Lauren Fishel, Jenna Fligor, Sierra Freund, Payton Fuller, Sammy Gao, Jane German, Slater Goebel, Samantha Griffith, Taylor Herman, Hannah Hissong, Grafton Hoffmeister, Gus Jarvis, Kayden Kelley, KC Kelley, Max Kinder, Ian King, Joshua Kolb, Rylee Kurth, Rebecca Lake, Megan LeJeune, Jacob Levitt, Samuel Lewis, Biniam Lienhart, Haiden Mast, Jacqueline Maxey, Lucy Maxwell, Madison McMahel, Kathryn Mesplay, Estella Miller, Spencer Mitze, Cohen Neighbors, Caleb OLinc, Ryan Olsen, Kalea Pike, Jackson Prater, Emily Rauschenberger, Trevor Richards, Josie Ridings, Reese Ridings, Isaiah Roberts, Kody Roberts, William Ross, Addison Schmidt, Alayna Schultz, Reece Sheehan, Andrew Sheppard, Emalee Shinker, Sydney Shubert, Logan Sikorski, Greggory Smith, Josie Smith, Liam Sokolowski, Kellie Stine, Katelynn Stinson, Emma Stoerger, Sophia Stoerger, Makenna Stumpf, Rose Talbert, Ellie Tanner, Jacob Trusner, Kaylee Vlad, Tyler Webb, Eriss Weber, Jacob Wenke, Tera Whittall, Benjamin Williamson, Tucker Williamson, Cailey Wittig, and Mickelson Wright.